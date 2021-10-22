Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ryazan bölgesinde yer alan bir fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Moskova'ya başsağlığı mesajı gönderdi.
Rusya'nın Ryazan bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir barut fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.