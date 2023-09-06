Türkiye'den Rusya'ya doğalgaz şoku! Putin bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Türkiye Rusya’dan doğal gaz satın alımını azaltmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ie Soçi'deki zirvede Rusya’nın Türkiye’ye 2023’ün ilk sekiz ayında Türk Akımı ve Mavi Akım’dan 10 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz sevk ettiğini açıklamıştı. Geçen senenin aynı döneminde ise bu miktar 21,5 metreküptü.



Böylece Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz alımı 2019’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Uzmanlar, bu miktarın 2023’te 15 milyar metreküpe kadar düşebileceğini ve yeni bir anti rekor kırılabileceğini öngörüyor.



Rusya’nın Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı Ocak-Ağustos 2023 döneminde yüzde 39 geriledi.



Geçen yılın aynı döneminde Türkiye Rusya’dan 16,3 milyar metreküp doğal gaz satın almıştı.



Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz alımındaki düşüşün başlıca sebebinin, fiyatlardaki artış ve bu nedenle alternatif kaynaklara yönelme olduğu belirtiliyor.



TL’nin değer kaybı nedeniyle doğal gaz ithalatının zorlaşmasının yanı sıra, doğal gaz talebindeki genel düşüş ve sıvılaştırılmış doğal gaza geçişin de bunda rol oynadığına işaret ediliyor.