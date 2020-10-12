Türkiye'den Rusya'ya çok net mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Şoygu'ya sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın bu eylemlerine derhal son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.
Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.