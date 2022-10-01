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Siyaset Türkiye'den Rusya'ya ret!
Siyaset

Türkiye'den Rusya'ya ret!

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 4 bölgesinde Rusya'ya katılma referandumu ve ilhak kararını reddettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 01:47:00 - 2022-10-01 02:16:56
Türkiye'den Rusya'ya ret!

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz."

"Kabul edilmesi mümkün değildir"

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

 

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