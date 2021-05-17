Türkiye'den Rusya hamlesi
Tam kapanma sonrası koronavirüs vakalarında görülen azalma sonrası Türkiye'den hem aşı için hem de turizm sezonu için peş peşe adımlar geliyor. Bu anlamda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moskova'ya gitti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aşı tedariğini görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Moskova’ya gidiyor. Ersoy'un Rus makamlarına, Türkiye'de turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği belirtildi.
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