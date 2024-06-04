Türkiye’den rekor: BAE ve çok sayıda ülkeden 11,1 milyar dolarlık satın alma! Ülke tarihinde bir ilk!

İhracat odaklı büyüme stratejisini başarıyla uygulayan ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın ilk çeyrek net karı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 15,1 milyar lira olurken, brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 3,4 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu.

TOPLAM DEĞERİ 11,1 MİLYAR DOLAR!

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomiye sağladıkları katkıya değinen Akyol, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık."

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Akyol, "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi" kapsamında M60T tanklarını ASELSAN'ın ileri teknolojisiyle donattıklarını vurguladı.

Hayata geçirdikleri diğer çalışmaları da aktaran Akyol, "Üstün aviyonik sistemlerimizle güç verdiğimiz KAAN'ın kanatlanmasına şahitlik ettik. Ülkemizin ilk milli denizaltı savunma harbi sonarı olan Düşük Frekanslı Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) donanmamıza kazandırdık. Denizlerdeki hakimiyetimize büyük bir güç çarpanı oluşturacak Otonom Sualtı Aracı Deringöz'ün ilk dalışlı testlerini başarıyla tamamladık. Son dönemde MARLİN İnsansız Deniz Aracı ve YENER Mayın Tespit Sistemi'ni envantere kazandırdık. MURAD Uçak Burun Radarımızı F-16 platformuna entegre ettik ve test uçuşlarına başladık. TOLUN Güdümlü Mühimmatı'mızın ilk ihracat sözleşmesini imzaladık. Muadillerine göre daha yüksek performans sağlayan ASELFLIR-500 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'nin ilk ihracatını yıl başında gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "HEDEFİMİZ ASELSAN'I DÜNYANIN EN BÜYÜK 30 SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK"

Akyol, sivil alanda da oyun geliştirici sistemlerin kullanıma sunulduğuna dikkati çekti. Mobil röntgen cihazının (ADR-M100) kullanımına işaret eden Akyol, "Son olarak ülkemizin en uzun menzilli radarı niteliğindeki Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi'ni (ALP 300-G) güvenlik güçlerimize teslim ettik. Özetle, ülkemizin güvenliği için kritik öneme sahip projeleri bir bir hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Akyol, şirketin, alanında dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmek, oyun değiştirici teknolojileri üretmek ve ihracat odaklı büyümek olmak üzere üç temel vizyonu olduğuna vurgu yaptı.

ASELSAN'ın yurt içinde ve yurt dışında kullanılan 500'den fazla ürünü olduğunu kaydeden Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede ASELSAN'a duyulan güveni perçinliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Malezya'dan Şili'ye, Polonya'dan BAE'ye kadar çok geniş coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük bir sinerjiyle mesai harcamaya, stratejik işbirliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Ürün ve teknolojilerimizde 2030 yılına kadar takip edeceğimiz yol haritalarımızı oluşturduk. Seri üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi artırmak için 400 milyon doları aşan dört büyük yatırımı başlattık. Hedefimiz ASELSAN'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek. Yüksek teknolojimizle, kaliteli ve hızlı üretimimizle, ihracat potansiyelimizle bu hedefe ulaşacağız."