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Ekonomi Türkiye'den petrol ve doğal gaz rekoru! Her yerden petrol fışkırıyor: ABD'li ekonomistten dikkat çeken paylaşım
Ekonomi

Türkiye'den petrol ve doğal gaz rekoru! Her yerden petrol fışkırıyor: ABD'li ekonomistten dikkat çeken paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-08-19 23:18:00 - 2024-08-19 23:25:03
Türkiye'den petrol ve doğal gaz rekoru! Her yerden petrol fışkırıyor: ABD'li ekonomistten dikkat çeken paylaşım

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Para Doktoru lakaplı ABD'li ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye ekonomisinin toparlanma yolunda olduğunu belirterek Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarma miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

'Doktor Para' adıyla tanınan John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye ekonomisindeki hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE, PETROL VE DOĞAL GAZ REKORU KIRDI

ABD'li ekonomist, Türkiye'nin haziran ayında petrol ve doğal gaz çıkarma alanında tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi. X hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yapan Hanke, paylaşımında bir de dikkat çeken bir yapay zeka görseli kullandı. Görselde Türk bayrağı ile petrol ve doğal gaz sondaj kulelerine yer verildi.

ABD’li ünlü Ekonomist paylaşımına "Türkiye toparlanma yolunda" notunu da düştü.

"HİÇ ŞAŞIRMIYORUM"

Hanke, Türkiye ekonomisine ilişkin diğer bir paylaşımında ise enflasyonun düşmeye başladığını belirterek bu duruma hiç şaşırmadığını söyledi. Hanke, "Türkiye'nin para arzının (M3) 6 aylık yıllık büyüme hızı %35,4'e geriledi ve bu 2 yılın en düşük seviyesi oldu. Bugün Türkiye'nin enflasyonunun yaklaşık %27/yıl seviyesinde olduğunu ve düşmeye devam ettiğini gördüğümde hiç şaşırmıyorum. Türkiye toparlanma yolunda" ifadelerini kullandı.
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