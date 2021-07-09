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Ekonomi Türkiye'den petrol hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Akdeniz'de Türk karasuları için üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 11:47:00 -
Türkiye'den petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.

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