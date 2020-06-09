  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:30:00 -
Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.

 

 

Emine Erdoğan'ın, bu talebi kabul etmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıklarının birlikte çalışması neticesinde Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Brezilya'ya ulaştı.

Birkaç gün içinde Paraguay'a ulaşması beklenen ekipmanların, 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluştuğu bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı