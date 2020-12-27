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Aktüel Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:07:35 -
Türkiye'den Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve helikopter kazası için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'da gerçekleşen terör saldırısı ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belucistan’daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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