Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık
Bayraktar AKINCI TİHA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat testinde önemli bir başarıya imza atarak hedefi vurdu.
Bayraktar AKINCI TİHA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat testinde hedefi tam isabetle vurdu
Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ise SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek.