SON DAKİKA
Gündem Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık
Gündem

Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayraktar AKINCI TİHA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat testinde önemli bir başarıya imza atarak hedefi vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat testinde hedefi tam isabetle vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ise SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
Kandil’in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi...
