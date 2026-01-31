  • İSTANBUL
TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan'dan gençlere altın gibi öğütler
Gündem

TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine dair stratejik uyarılarda ve altın değerinde öğütlerde bulundu.

Bakan Fidan, TÜGVA tarafından Vakfın İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen İhtisas Akademi 2026 Lansmanı'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil bireyler eliyle de yapılabileceğini TÜGVA'nın gösterdiğini belirten Fidan, "Bununla gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

TÜGVA'nın Türkiye çapında örgütlenmiş, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olmasının, sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istenilen örnek bir çaba olduğunu söyleyen Fidan, "Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

Fidan, kendisini dinlemeye gelen gençlere, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus." diye konuştu.

- "Bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var"

Toplumun kendi kendine fayda beklemeden harekete geçmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Fidan, "Belki de toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan husus da bu." dedi.

Fidan, gençlere burada kazandıkları deneyimlerin etkisinin hiçbir zaman silinmeyeceğini söyleyerek, "Bakın etrafınıza bizim yaşlarımızda olup gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi bu oluşum yıllarında, enerjilerin yüksek olduğu gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler." şeklinde konuştu.

 

İhtisas Programı'nın eylemle bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini kıymetli bulduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum."

Bakan Fidan, hitabın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Aslsng

Lansman ne? Gençlere önce dillerini Türkçeyi öğretin
