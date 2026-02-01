  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!
Gündem

Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu 226 işçi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı da acı olay sonrası hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan madeninde dün meydana gelen kazada 226 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

