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Aktüel Türkiye'den Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısına kınama
Aktüel

Türkiye'den Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:37:37 -
Türkiye'den Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık'ta Nijerya'nın Pemi kasabasında Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi de yerinden oldu.


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