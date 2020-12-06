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Siyaset Türkiye'den net mesaj: Ancak bizimle çözebilirsiniz
Siyaset

Türkiye'den net mesaj: Ancak bizimle çözebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:37:00 -
Türkiye'den net mesaj: Ancak bizimle çözebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruyu yanıtladı.

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Aksine Yunanistan, 20 Ekim tarihinden itibaren yayımladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir."

Nitekim Yunanistan'ın 9 Ekim'den beri NATO askeri makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmadığına dikkati çeken Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." dedi.

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