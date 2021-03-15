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Siyaset Türkiye'den 'Myanmar' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz!
Siyaset

Türkiye'den 'Myanmar' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz!

Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:33:00 -
Türkiye'den 'Myanmar' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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