Türkiye'den müthiş hamle! Terörle mücadelede kritik anlaşma

Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Hacısalihoğlu, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması çerçevesinde atılan adımların bölgedeki güvenliği artıracağını söyledi. İmzalanan mutabakat zaptının Irak ve Suriye'de yeni bir güvenlik atmosferi oluşturabileceğini ifade eden Hacısalihoğlu, dezenformasyon çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yaşar Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Irak ve Suriye sahasında terör örgütlerinin kökünün kazınacağı ana kadar güvenlik birimlerimizin kararlı mücadelesi devam ediyor. Hiç kuşkusuz asıl mücadele terör örgütlerinin arkalarındaki devletlerle. Onlarla da ayrıca stratejik, siyasi, ekonomik, diplomatik her alanda kararlılıkla mücadele sürüyor.

Suriye üzerine atılmış kördüğümler sökülmedikçe, Irak'a ve Suriye'ye musallat olmuş terör örgütlerinin pervasızlığı yok edilmedikçe bu iki ülkeye ve bölgeye rahat yüzü yok.

Türkiye'yi de doğrudan tehdit eden bu atmosferi ortadan kaldırmak ancak Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle mümkün. Bu konuda da önemli adımlar atılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

En son Irak merkezi hükümetiyle atılan adım da bunlardan biri.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Dördüncü Toplantısı 16 Ağustos'ta Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Iraklı yetkililer katıldı. Toplantı sonunda; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi tarafından Askerî, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı imzalandı.

İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Irak ve Türkiye arasında güvenlik konusunda ortak adımlar atılması sahadaki son gelişmeler düşünüldüğünde oldukça önemli.

Hemen her önemli konuda olduğu gibi bu konuda da derhal dezenformasyon mekanizması devreye girerek, imzalanan metinden farklı metinler ortalıkta dolaştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan ve anlaşmaya ilişkin olduğu iddia edilen metnin gerçek olmadığını ve imzalanan metinden farklı olduğunu özellikle vurguladı.

Peki mutabakat metninin çerçevesi neleri içeriyor?

"İmzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı' ile taraflar arasında; askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır. Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak merkez) Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir."

Bu önemli adımın sahadaki karşılığının alınması, mutabakatın kararlılıkla sürdürülmesi durumunda sadece Irak açısından değil, Suriye açısından da yeni bir güvenlik atmosferinin oluşması mümkün olacaktır.

Zira Suriye ve Irak'ın güvenlik durumu ve gelecekleri büyük ölçüde Doğu Akdeniz jeopolitiğine eklemlenerek, bütünleşmiş durumundadır."