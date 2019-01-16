Türkiye’den müteahhitten 1,5 milyon alınca susan Sözcü'ye ayar: Köpekler başıboş olmamalı

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Sözcü'ye gönderme yapıldı.

Gazete, son günlerde İhlas Holding'i hedef alan Sözcü'nün, aleyhinde haber yapılmaması için Taşyapı İnşaat'ın sahibi Emrullah Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddiasını sürmanşetten gördü.

Haberde, Turanlı'nın aleyhinde haber çıkmaması için Sözcü’ye 1,5 milyon lira verdiği, ödemenin bir kısmını, Akbay’ın 'Yaş 75 Yolun Yarısı' kitabından 7 bin 900 tane alarak yaptığı iddia edildi. Sözcü'nün, para gelince karalamayı kesip methiye dizmeye başladığı belirtildi.

Gazetenin manşetinde ise Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un sokak köpeklerine ilişkin yaptığı açıklama 'köpekler başıboş olmamalı' başlığıyla yer aldı.

Havlayan bir köpek fotoğrafı ile desteklenen manşet özetinde, "Artan köpek saldırıları için Kamu Denetçiliği Kurumu harekete geçti." ifadesine yer verildi.

Manşet savaşı yaşanıyor

İnşaatçı Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddia edilen Sözcü'nün sürmanşetinde ise Türkiye Gazetesi'nin bağlı kuruluşu olduğu İhlas Holding hedef alındı. Uğur Dündar'ın yazısını sürmanşete taşıyan Sözcü, 'hortumcuya suçüstü' başlığını kullandı.