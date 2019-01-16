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Türkiye’den müteahhitten 1,5 milyon alınca susan Sözcü'ye ayar: Köpekler başıboş olmamalı

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Sözcü'ye gönderme yapılarak 'köpekler başıboş olmamalı' ifadesine yer verildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
Türkiye’den müteahhitten 1,5 milyon alınca susan Sözcü'ye ayar: Köpekler başıboş olmamalı

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Sözcü'ye gönderme yapıldı. 

Gazete, son günlerde İhlas Holding'i hedef alan Sözcü'nün, aleyhinde haber yapılmaması için Taşyapı İnşaat'ın sahibi Emrullah Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddiasını sürmanşetten gördü.

Haberde, Turanlı'nın aleyhinde haber çıkmaması için Sözcü’ye 1,5 milyon lira verdiği, ödemenin bir kısmını, Akbay’ın 'Yaş 75 Yolun Yarısı' kitabından 7 bin 900 tane alarak yaptığı iddia edildi. Sözcü'nün, para gelince karalamayı kesip methiye dizmeye başladığı belirtildi.

Gazetenin manşetinde ise Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un sokak köpeklerine ilişkin yaptığı açıklama 'köpekler başıboş olmamalı' başlığıyla yer aldı. 

Havlayan bir köpek fotoğrafı ile desteklenen manşet özetinde, "Artan köpek saldırıları için Kamu Denetçiliği Kurumu harekete geçti." ifadesine yer verildi.

Manşet savaşı yaşanıyor

İnşaatçı Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddia edilen Sözcü'nün sürmanşetinde ise Türkiye Gazetesi'nin bağlı kuruluşu olduğu İhlas Holding hedef alındı. Uğur Dündar'ın yazısını sürmanşete taşıyan Sözcü, 'hortumcuya suçüstü' başlığını kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
  1. Sözcü gazetesi
  2. Türkiye Gazetesi
  3. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
  4. İhlas Holding
  5. Enver Ören
  6. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören
  7. burak akbay
  8. ertuğrul akbay

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir4 sa önce
    İhlas Holding, gariban insanları, hacı amcaları kandırarak alınterlerini utanmadan yüzleri kızarmadan müslümanlık ayakları ile çaldı. 20 yıldır da vermiyor. Gerçek müslümanlar düşen ise bu hırsızların suçlarını örtmek değil afişe edip gereğini yapmaktır. İslam şeriatinde harama el uzatanın başkasının malını parasını haksız olarak gasp edenin cezasını bu hırsızlar ve yetki makamında bulunanlar muhakkak biliyorlardır.
  • KomünistKomünist7 sa önce
    Sözcü sahtekar olunca siz doğrucu davut oldunuz, hergün üçüncü havalimanı reklamını muhteşem ötesi yaparken orayı su basınca esamesini okumadınız buna ne demeli
  • TolgaTolga7 sa önce
    İhlas holding dolandirdigi insanlarin hesabinj versin.siz akit olarak sozde islami cizgide yayin yapiyirsunuz ya sizin ihlasholding konusunda hada duyarli olmaniz lazim ama nerde.ne gario dimi hep yuce dinimjz islami kullanarak dolandiriliyor bu millet
  • fetösavarfetösavar8 sa önce
    cami duvarına yapan misali... sözcü kimin sözcüsü acaba??? dündar amca zaten gıllı gışlı işlerin altından çıkmasıyla ünlü. bak adama bi şey olmadı. akpınar amca, gezen tiplemesi imza verirken acar muhabir entrika peşinde 80'ninden sonra... ne diyelimki?
  • DemiroğluDemiroğlu9 sa önce
    Kalmamalı .

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