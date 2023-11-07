Türkiye'den müjde: O ilimizde depolamalı (GES) Güneş enerji santrali kuracak! Tüm dünyaya ilan ettiler
Türkiye'nin enerji alanındaki keşifleri devam ederken müjdeli haberler peş peşe geliyor. Depower Enerji Üretim Limited Şirketi yeni müjdeyi duyurdu.
Depower Enerji, 612,4 milyon lira yatırımla Muğla’da 30 MW kurulu gücünde Milas Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurup işletecek.
Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içinde 30 MW kurulu gücünde Milas Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurulacak. Denizli merkezli elektrik enerjisi üreticisi Depower Enerji Üretim Limited Şti. tarafından Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi sınırları içerisinde 42 hektarlık alanda 30 MW kurulu gücünde Milas Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurulması planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 612,4 milyon TL olarak hesaplanıyor. Ayrıca kurulacak olan depolama kapasitesi 30 MWh olarak belirlendi. Depolama tesisinde Lityum-İyon Batarya Sistemleri kullanılacak. Üretilecek olan elektrik ulusal elektrik şebekesine aktarılacak. enerjigunlugu'ne göre: Yine gerektiği anda kullanılmak üzere batarya tesisinde depolanacak.
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