Türkiye'den milyarlık anlaşma! Bakan Bayraktar ABD'ye gidiyor!

Kendi doğal gazını üretmeye başlayan, boru hatları, depolama tesisleri ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) terminalleriyle güçlü bir altyapı oluşturan Türkiye, farklı tedarik kaynakları bularak Avrupa’nın ve bölgenin arz güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’de önemli temaslar gerçekleştirecek. Bayraktar, ABD’nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı’na katılacak.

17-19 Eylül’de düzenlenecek etkinliğin açılış törenine katılacak Bayraktar, ‘Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği’ başlıklı panelde, Türkiye’nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.

Bayraktar’ın Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi enerji alanında söz sahibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Gastech, ayrıca önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapacak. BOTAŞ ile küresel bir enerji şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalanacak. Anlaşma, 2 Eylül’de Ankara’da Shell ile imzalanana benzer bir şekilde uzun dönemli LNG anlaşması olacak.