Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma! Tokayev Erdoğan görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştireceği Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinin en önemli başlıkları, Rusya-Ukrayna savaşı ile doğu-batı güzergâhında Hazar Denizi geçişli Orta Koridorun geliştirilmesi gerektiği olacak. Bu kapsamda, Türkiye-Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestin sağlanması konusunda atılacak somut adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Nisan’da Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zarureti ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etmişti.

1,3 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Bu doğrultuda, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının sağlanması bekleniyor. Ticaret hacminin önce 5 milyar dolara ardından 10 milyara dolara çıkarılması hedeflenirken, bu konuda önümüzdeki dönemde atılacak adımların da gündeme geleceği kaydediliyor. Ülkenin önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri konumunda olan Türkiye, son 15 yılda Kazakistan ekonomisine 3,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Kazakistan’da 3 bin 500’den fazla Türk şirketi bulunuyor.

Öte yandan, ziyaret, Tokayev’in Haziran 2019’da seçildikten sonra Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.