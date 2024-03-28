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Ekonomi Türkiye'den milli hibrit tohum ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den milli hibrit tohum ihracatı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 16:11:00 -
Türkiye'den milli hibrit tohum ihracatı

Trakya'da üretilen yerli ve milli 20 ton hibrit ayçiceği tohumu, Rusya'ya ihraç edilmek üzere yola çıkarıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Trakya Tohumcular Derneği'nin deneme tarlalarında yetiştirilen yerli ve milli 20 ton hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç edilmek üzere TIR'larla yola çıkarıldı. Tekirdağ'da ürünlerin Rusya'ya gönderilmek üzere araçlara yüklenmesi sırasında Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da hazır bulundu.

"Bu günlere kolay gelinmedi"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Tekirdağ'dan Rusya'ya yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ihraç ediyoruz. Tabii bu günlere kolay gelinmedi. Yaklaşık 7 yıldan beri Trakya bölgesindeki tohum şirketlerimiz yoğun bir Ar-Ge çalışması neticesinde Trakya Araştırma Enstitüsü'nden, Namık Kemal Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber şirketlerimiz, borsalarımız, bütün ekosistemdeki paydaşlarımız bir araya geldi. 6-7 yıllık emeğin neticesinde geçen sene Trakya ile beraber tüm Türkiye'de ekim çalışmaları yapıldı ve güzel neticeler alındı. Aynı zamanda yurt dışında da bu yerli ve milli hibrit ayçiçeğimizin tescil çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde geçen sene ilk defa yaklaşık bir konteyner yaklaşık 20 ton mal ihracatı yapılmıştı. Bu senede onun devamı olarak yine 20 ton malı ihraç ediyoruz. Bu gönderilen mallar, oralarda belirli bölgelerde ekim yapılacak. Rusya'nın farklı yörelerinde ve inşallah orada da tanındıktan sonra, önümüzdeki yıllarda bu 1 konteyner sayısı, 7-8 ve 10 konteynere çıkacak" dedi.

43 şehirde yetiştirme hedefi

Trakya'da doğan Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu Türkiye'nin 43 ilinde yetiştirme, yerli ve milli satış oranının çoğaltmak istediklerini anlatan Şahin, "Malum bu alana şu anda yabancılar hakim. Bu anlamda Türk mühendislerimizin başından sonuna kadar çalıştığı, Türk şirketlerimizin pazarlamasını yaptığı ve bütün sürece hakim olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın da büyük destekleri ile yol aldığı bu projeyi Türkiye'de belli bir aşamaya getirdikten sonra yurt dışında da Rusya, Ukrayna, Romanya, Balkanlar gibi birçok ülkede de Türkiye'nin gururu olarak bayrağımızı yurt dışında temsil edecek olan firmalarında yerli ve milli hibrit ayçiçeğini oraya satmak, ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Seneye 120 ton üretim anlaşması yaptık"

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise Rusya ile tohum üzerinde çalışmalar yapıldığını, geçen 20 ton gönderdiklerini ve 17 deneme bölgesinde olumlu sonuç verdiğini kaydetti. Toruk, "Yabancı ülkelerde özellikle yabancı çiftçileri ikna etmek çok kolay değil. Orada ölçek ekonomisi var. Bu sene de 20 ton gönderiyoruz. Seneye de inşallah 120 ton üretim anlaşmasını yaptık. Bu şunu gösteriyor; Tekirdağ'ımızda, Trakya'mızda 5 yıl önce başlayan milli hibrit ayçiçeği tohumunda çeşitlerimizin Türkiye'de ve Türk mühendislerinin geliştirdiği çeşitlerin çok başarılı olduğunu, neler yapabileceğini gösteriyoruz. Rusya gibi bir ayçiçeği üretim merkezinde dünyanın bütün oyuncularının olduğu bir üretim merkezinde Türk tohumcuları da bundan sonra varız. Pazarımız gitgide büyüyecek. Seneye 120 ton olan pazar, diğer ortaklarımızın da oyuna girmesiyle orada 100 bin ton bir pazar var. 6-7 bin ton civarında bir pazar payı alacağımıza inanıyoruz" dedi.

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