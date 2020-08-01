Türkiye'den Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

MALİ (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Batı Afrika ülkesi Mali'de 8 bin 200 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Türkiye’den gönderilen yardımlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Derneğin 2020 kurban organizasyonu kapsamında sabahın erken saatlerinde kesimine başlanan kurbanlıklardan elde edilen etlerin 15 bin 30 aileye ulaştırılması hedefleniyor.

Mali'nin başkenti Bamako'da vekalet verenlerin isimleri okunarak kurbanlıklar kesiliyor.

Kurban etlerinin bir kısmı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin partner kuruluşunda gönüllü olarak görev yapan ekipler aracılığıyla kırsaldaki ailelere teslim edilirken, geri kalan etlerin ise bugün kesilip paketlendikten sonra dağıtılacağı belirtildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu AA muhabirine, Mali'nin dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Derneklerinin Mali'de su kuyuları açtığını, ramazan ayında kumanya yardımı yaptığını ifade eden Gürtoklu, "Cansuyu olarak burada 15 senedir kurban eti dağıtıyoruz. Her yardım kampanyasında da önemli bir sayıda aileye ulaşıyoruz. Bu sene kestiğimiz kurbanlıkların bir kısmının dağıtımını şimdi yapacağız. Bizlere kurbanlıklarını bağışlayan hayırseverlerden Allah razı olsun. Dünyanın farklı coğrafyalarına bizlere emanet edilen kurbanlıkları ulaştırmak için buradayız. Bize emanet edilen 334 kurbanın 184'ünü bayramın birinci gününde kestik."

Etlerin dağıtımının sürdüğünü bildiren Gürtoklu, Cansuyu Derneği olarak Afrika da yaptıkları çalışmalardan ötürü halkın teveccühünü kazandıklarını, çalışmalarının Bamako'daki televizyon ve gazetelerde geniş yankı uyandırdığını kaydetti.



