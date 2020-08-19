Türkiye'den Mali'deki askeri darbeye ilişkin ilk açıklama!

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri darbe gerçekleşti. Müdahalenin ardından parlamento ve hükümeti fesheden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa ettiğini açıklayarak ülkede seçimlere gidileceğini duyurdu.

Dışişleri'nden ilk açıklama

Mali’de yaşanan gelişmeler Türkiye’den de yakından takip ediliyor. Askeri darbe sonucu yönetimin görevden alınmasıyla ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Keita'nın Meclis ve kükümeti feshederek istifaya zorlanmasından duyulan endişe ve üzüntü ifade edildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan o açıklama;

"Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Dost ve Kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz."