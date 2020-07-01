Türkiye'den Libya hazırlığı! Önümüzdeki 2 hafta içerisinde...

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Türk iş dünyasından bir heyet gelecek iki hafta içinde Libya’yı ziyaret edecek. Reuters’a konuşan kaynaklar, ziyaretin amacının, Türk firma ve bankalarının savaş mağduru ülkenin yeniden inşası ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda nasıl bir rol üstlenebileceğinin değerlendirilmesi olduğunu aktardı.

Türkiye, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne de desteğini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yardımıyla, darbeci Hafter liderliğindeki silahlı güçlerin başkent Trablus’a saldırı girişimi engellendi. Uluslararası camianın ülkedeki meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya da darbeci Hafter'e destek veriyor.

Türkiye'den bakanların da olduğu üst düzey bir heyet, Sirte kenti yakınlarında darbeci gruplar arasında çatışmalar devam ederken Haziran ayının ortasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Trablus’ta ziyaret etti. Reuters’a konuşan kaynaklar, önümüzdeki iki hafta içinde düzenlenmesi planlanan iş ziyaretine siyasetçilerden de katılım beklendiğini belirtti.

Ziyaret sırasında iş dünyasının temsilcileri öncelikli olarak Libya’nın enerji alanındaki ihtiyaçlarını inceleyecek, altyapı ve inşaat alanlarında yeni proje planları oluşturacak.

Türk kamu bankalarının Libya’da bankacılık sisteminin yeniden kurulmasına da öncülük edeceği bildirildi.

Reuters’a konuşan ve kimliği gizli tutulan kaynak, ilerleyen haftalarda “somut adımlar atılabileceğini” söyledi.

Diğer taraftan, Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Murtaza Karanfil, Libyalı iş dünyası liderliyle Türk gıda, ilaç ve diğer ürünlerin imalatçılarının koronavirüs nedeniyle ertelenen görüşmeyi kısa süre içinde gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.