Türkiye'den Libya çıkarması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti.
Son dönemdeki Libya politikalarıyla Akdeniz'de başarılı sonuçlar elde eden Türkiye'den yeni bir hamle geldi.
Üst düzey heyet Libya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak için Libya'ya gitti.
Serrac ile görüştüler
Türk heyeti, Libya'da resmi hükümetin başbakanı ve kabinesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Ziyaretle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
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