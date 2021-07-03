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Gündem Türkiye’den Libya açıklaması: Her türlü yardıma hazırız
Gündem

Türkiye’den Libya açıklaması: Her türlü yardıma hazırız

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Libya’da meydana gelen yangına ilişkin destek ve geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 22:12:00 -
Türkiye’den Libya açıklaması: Her türlü yardıma hazırız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Libya’nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangının meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz dost ve kardeş ülke Libya’nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir. Libya Milli Birlik Hükümetine ve Halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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