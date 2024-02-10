Türkiye’den Lahey hamlesi: Tarih belli oldu
Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada sözlü beyanlar için tarih belli oldu.
UAD, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin verilecek danışma görüşünde sözlü sunumların takvimini açıkladı.
26 ŞUBAT'TA BEYANLAR YAPILACAK
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği’nin her biri 19-26 Şubat tarihleri arasında otuzar dakika sözlü sunumlarını gerçekleştirecek. Türkiye’nin sözlü beyanı 26 Şubat Pazartesi saat 12:00-12:30 arasında yapılacak.
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