Türkiye’den Kuzey Makedonya ordusuna hibe!

Başkent Üsküp’teki kışlada düzenlenen askeri ekipmanların teslim törenine Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misaylovski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Savunma Bakan Yardımcısı Еlfet Ismaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ile davetliler katıldı.

Bakan Misajlovski, törende yaptığı konuşmada, bugün sadece eylemde olan bir müttefiklik değil, aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir görünür olan dostluğa ve karşılıklı bağlılığa tanıklık ettiklerini söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Misaylovski, "Türkiye'den gelen bu hibe, halklarımız arasındaki gerçek ve kalıcı dostluğu bir kez daha kanıtlıyor. Ordumuzun kapasitesinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla ittifakın barış, güvenlik ve istikrarının güçlenmesine olanak sağlayacak bu hibeden dolayı, Makedon halkı ve ordusu adına Türk halkına ve devletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, kanıtlanmış dost ve ortak ülke olduğunu, Türkiye’nin desteğinin Kuzey Makedonya ordusunun NATO standartlarına uygun yeni ve son teknoloji ekipmanlarla modernizasyonuna önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Misaylovski, iki ülke arasında savunma alanında pek çok işbirliğinin olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın ortaklaşa katıldığı Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki KFOR, Bosna Hersek’teki Althea gibi misyonların karşılıklı güveni güçlendirdiğine dikkati çeken Misaylovski, "2020'deki Kovid krizi sırasında sağladığınız dayanışmayı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Son zamanlarda devletimizi saran yangınlarla mücadele konusunda desteğinizi de aynı şekilde. Türkiye, iki uçak ve bir helikopterle hava desteğini gönderen ilk ülke oldu." diye konuştu.

Lafçiski de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak bugünün sadece Türkiye’nin bayramı olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin gücünün de simgesi olduğunu belirtti.

Yıllar boyunca kendilerine pek çok fayda sağlayan ortaklığı inşa etmek ve güçlendirmek adına kararlılıklarını teyit etmek üzere bir araya geldiklerini vurgulayan Lafçiski, "Türkiye, birçok kez samimi bir şekilde destek ve dostluk gösteren kardeş ülkemizdir. Savunma kapasitemizin geliştirilmesi konusunda Türkiye'den aldığımız sürekli yardım, bizim için son derece önemlidir." dedi.

Farklı ekipmanlar içeren bu hibe ile ikili işbirliklerinin başarısını teyit ettiklerini anlatan Lafçiski, "Askeri gücümüzün yeteneklerinin güçlendirilmesi ülkemizin istikrarı ve güvenliğinin anahtarıdır. Türkiye ile işbirliği de bu sürecin bir sütunudur." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy ise teslim edilen askeri ekipmanların yalnızca bir hibe olmadığına işaret ederek bunların, Kuzey Makedonya’nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yolunda verdikleri desteğin bir simgesi olduğunu söyledi.

Devir teslimin özellikle Türkiye için askeri açıdan büyük anlamı olan 30 Ağustos Zafer Bayramına tekabül etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Ulusoy, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler gücünü derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan almaktadır. Türkiye’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisinden mezun olmuş olması da köklü ilişkilerimizin tezahürlerinden biridir." dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisinden ulaştırmaya, ekonomiden enerjiye, eğitimden sağlığa her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Ulusoy, "Savunma sanayiinde 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek, geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanmaktadır. Savunma sanayii dahil ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştiren bir ülke olduk. Askeri ve savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri Kuzey Makedonya gibi dost ve müttefik ülkelerle, kardeşlerimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya ile her alanda olduğu gibi savunma alanında da çok verimli işbirliği tesis ederek askeri ilişkileri güçlü bir temel üzerine inşa ettiklerini anlatan Ulusoy, Kuzey Makedonya’nın NATO üyeliğini desteklediklerini ve müttefik olduklarını söyledi.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Ulusoy, yeni dönemle birlikte işbirliği ve desteği artırarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ile Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Krste Malinkovski, verilen askeri ekipman hibesine ilişkin protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Kuzey Makedonya ordusuna yapılan hibe, dron, iletişim ekipmanları, gece görüş gözlüğü ve korucu ekipmanlarından oluşuyor.