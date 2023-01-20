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Gündem Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gündem

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakılması olayına ilişkin İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, söz konusu provokatif eylem kınandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:48:00 - 2023-01-20 22:18:19
Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir” denildi.

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