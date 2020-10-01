Türkiye'den kritik hamle! Kanuni sondaj gemisi için tarih verildi

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi tüm dünyada geniş yankı buldu. Milli sondaj gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz'i karış karış arayan Türkiye'nin filosuna yeni bir gemi daha katılıyor.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji hamlelerine tam gaz devam ederken Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir müjde geldi.

Bakan Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Kanuni'nin 10 Ekim tarihinde limandan demir alacağını belirten Bakan Dönmez, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak" ifadelerini kullandı.