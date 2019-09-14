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Türkiye'den kritik "güvenli bölge" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge"ye ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşunca 2 milyon kişi döner" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:45
Türkiye'den kritik "güvenli bölge" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güvenli bölge oluşunca 2 milyon kişi geri dönecek.

Avrupa Birliği'ne üye olma konusunda hiç sapma yaşamadık. Asya açılımı Avrupa'dan kopmak demek değil.

Türkiye AB üyesi olursa, parlamentoda en çok milletvekili sayısına sahip olacak. Her yerde ağırlığını hissettirecek. Almanya-Fransa dengesi bozulacak. Kapalı kapılar arkasında hem Almanlar hem de Fransızlar bunu samimi şekilde bize söylüyorlar. Bu gücü sizinle paylaşmak istemiyoruz diyorlar.

Bazı yerlerde seçimleri kaybetmemize rağmen taban ve teşkilat çok sağlam. Güçlendirmek için kongre süreci başlatıldı. Biz 28 Şubat'tan sonra Ankara'da aktif siyaset yapalım ama herhangi bir partiye katılmayalım dedik. Sonra AK Parti kurulurken, ilk defa düşüncelerimize uyan bir parti kuruluyor, burada olmamız lazım dedik. Ve böyle başladık.

Babam o zaman DYP'den belediye başkanıydı. Oğlum bu memleketi kurtaracak kişi Tayyip Bey, onun yanından ayrılma dedi. Biz davanın bir ferdiyiz. Ayrılanlar olabilir. Dava adamıysan sabredersin, davaya sahip çıkarsın. Eleştiri yaparsan da davanın içinde ol. Eleştiri ve özeleştiri bu partinin içinde sonuna kadar işliyor. Tabii o parti kurulur, bu parti kurulur. Onların kendi tercihi. Ama 18 yıllık süreçte de gördük ki bu trenden inenler hiçbir zaman başarılı olamadılar. Bundan sonra da başarılı olacaklarını ben düşünmüyorum.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:45
  1. Ankara
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