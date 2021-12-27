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Gündem Türkiye'den kritik F-35 açıklaması
Gündem

Türkiye'den kritik F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:53:00 -
Türkiye'den kritik F-35 açıklaması

Yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda kongredeki durum, kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor' dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlıkta düzenlediği 2021'e ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Ermenistan'ın karşılıklı atadıkları özel temsilcilerin görüşmelerine ilişkin takvimin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her iki taraf da özel, bundan sonra tabii özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp, ikili yüz yüze görüşme için tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın böyle bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye? Karşılıklı özel temsilci atadık, doğrudan görüşsünler diye."

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