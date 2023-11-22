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Gündem Türkiye'den kritik ateşkes açıklaması!
Gündem

Türkiye'den kritik ateşkes açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 15:26:00 -
Türkiye'den kritik ateşkes açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanlığından İsrail ile Filistin arasındaki geçici ateşkes hakkından şu açıklama yapıldı:

İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz.
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