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Gündem Türkiye'den kripto paraya ilk müdahale: Binance borsasına rekor ceza!
Gündem

Türkiye'den kripto paraya ilk müdahale: Binance borsasına rekor ceza!

Yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin kripto para borsası Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu karar piyasadaki ilk ceza olmuş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 12:03:00 -
Türkiye'den kripto paraya ilk müdahale: Binance borsasına rekor ceza!

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Üst limit ceza

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

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