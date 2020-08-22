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Aktüel Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Sudan'a tıbbi yardım
Aktüel

Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Sudan'a tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:59:54 -
Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Sudan'a tıbbi yardım

HARTUM (AA) - Türkiye'den yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Sudan'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri başkent Hartum'a ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi yardımları devam ediyor.

Türk Kızılay tarafından Sudan'a gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Hartum Havalimanı'na ulaştı. Uçak, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Sudanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlamak için şimdiye kadar 142 ülkeye ve 7 uluslararası yardım örgütüne destekte bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin gönderdiği ventilatör, maske ile koruyucu tulumdan oluşan bin 236 koli malzemenin Sudan'a ulaştığını kaydeden Neziroğlu, "Yardımlarla birlikte Türk halkının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da taşıdık." dedi.

Kovid-19'la mücadele konusunda daha önce Türk Kızılay ve TİKA'nın Sudan'a maske ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunduğunu anımsatan Neziroğlu, Sudan'ın, Türkiye tarafından yapılan insani yardımlarda en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Sudan Sağlık Bakanlığından Afaf Şakir ise yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına şükranlarını iletti.

Ülkede şimdiye kadar 12 bin 623 Kovid-19 vakası görüldü, 476 kişi hayatını kaybetti.



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