Koronavirüs aşısı üreten sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, pek çok ülkeye aşı desteği de sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kongo’ya ziyaretin sırasında söz konusu ülkeye ne kadarlık aşı desteği sağlandığı merak ediliyor.

Türkiye’den Kongo’ya ne kadarlık aşı yardımı yapıldı? Türkiye ne kadar Turkovac aşısını Kongo’ya gönderdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Demokratik Kongo'ya) 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek" diye konuştu.