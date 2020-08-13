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Gündem

Türkiye'den komşuya PKK çağrısı: Göz yumarsanız gerekli tedbirleri alırız

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terörist PKK'ya yönelik operasyonları eleştiren Irak'a Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 01:09:00 -
Türkiye'den komşuya PKK çağrısı: Göz yumarsanız gerekli tedbirleri alırız

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları hakkında zaman zaman "sınlarımız ihlal ediliyor" diyen Irak'a cevap Dışişleri Bakanlığı tarafından verildi.

Yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik gerekli tedbirlerin Irak'ın sorumluluğu olduğu vurgulanırken, Irak'ın PKK unsurlarına göz yumması halinde Türkiye'nin gerekli tedbikleri alacağı vurgulandı.

Irak'ta yuvalanan PKK'nın Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, "Irak ile işbirliğine hazırız" diyerek terörle mücadelede birlik vurgusu yaptı.

Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunan bazı ülke ve bölgesel örgütleri işaret eden Dışişleri, Irak'tan ikili bir tavır içerisine girmemesi çağrısı yaptı.

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