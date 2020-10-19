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Siyaset Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi
Siyaset

Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:45:00 -
Türkiye'den 'KKTC' tepkisi: Zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC'deki seçim sonuçları ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı seçimine yönelik yaptığı paylaşımın devamında şunları vurguladı:

"Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım."

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Yorumlar

Mehmet

Akıncı.yı derhal yurt dışına kaçmadan vatana ihanetten yargılayın kimin malını kime peş keş çekiyormuş
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Neron11

Ne yani % 52'nin sorumlusu Türkiye ise % 48'in sorumlusu rumlarmı, seçimi rum çumhurbaşkanı akıncı kazansın diye yedi düvel ve içimizdeki ihanet şebekesi nasıl çalıştı biz bilmiyormuyuz,
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