  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den kınama
Siyaset

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na yönelik olarak düzenlenen, 4 askerin ölmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. ​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:19:00 -
Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik olarak düzenlenen, 4 askerin ölmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. ​​​​​​​

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan MINUSMA Aguelhok üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin ve 20 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfettiği vurgulanan açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'
Siyaset

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım, ziyaret sırasında bura..
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay