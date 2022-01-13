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Gündem Türkiye'den Kazakistan kararı! AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti imzaladı
Gündem

Türkiye'den Kazakistan kararı! AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti imzaladı

Kazakistan'daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye'nin, Kazakistan'ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri TBMM genel kurulunda AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:47:00 -
Türkiye'den Kazakistan kararı! AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti imzaladı

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla kabul edilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kardeş Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz.

Kazakistan'ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz.

Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz.

Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır.

Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."

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