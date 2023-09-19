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Gündem Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:45:00 - 2023-09-19 20:47:54
Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan ordusuna ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir silahlı saldırıları ve provokasyonları sürdürdüğü belirtilerek, "Azerbaycan ordusu tarafından bugün münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Azerbaycan tedbir almak durumunda kaldı"

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Azerbaycan'ın sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmediği kaydedildiği açıklamada, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan arasında yürütülen görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, istikrarın tesisi için yegane yol olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

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