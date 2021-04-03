  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den kanlı saldırıya kınama
Gündem

Türkiye'den kanlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de gerçekleştirilen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği terör saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:50:00 -
Türkiye'den kanlı saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen terör saldırıları neticesinde birçok asker ve sivilin hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Somali ordu komutanlarından Tuğgeneral Mohamed Tahaliil, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının, Aşağı Şabel bölgesinde Bariire ve Awdhegle'deki askeri üslere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtmişti.

Askerlerin söz konusu saldırıya cevaben örgüte yönelik operasyon düzenlediğini aktaran Tahaliil, operasyonda 76 militanın öldürüldüğünü, 10 militanın da yakalandığını kaydetmişti.

Adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonda çok sayıda askerin de hayatını kaybettiğini söylemişti.

Eş-Şebab örgütü ise Bariire askeri üssünde 47 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiğini iddia etmişti.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında da biri bebek 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den müthiş doğal gaz hamlesi

Türkiye'de ilk kez doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazlarda kullanılması amacıyla projelendirilen GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji..
İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor
Ekonomi

İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Keçi yetiştiren işletmeci Ali Emre, "Buradan kent merkezine günlük taze süt dağıtımı yapıyoruz. Siparişler yoğun olduğu için 2-3 gün sonrası..
Asrın projesinde sona gelindi
Gündem

Asrın projesinde sona gelindi

Karadeniz’i; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak asrın projesinin yüzde 98'lik kısmı tamamlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay