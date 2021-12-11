  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeye yönelik 3+3 Bölgesel İstişareleri'ne ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeye yönelik 3+3 Bölgesel İstişareleri'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kafkasya’da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 Bölgesel İstişareleri'nde tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 08:06:00 -
Türkiye'den Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeye yönelik 3+3 Bölgesel İstişareleri'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3+3 Bölgesel İstişareleri'nin ilk toplantısının bugün Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova’da düzenlendiği belirtildi.

Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya'nın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran'ın da katıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda, bölgesel iş birliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınmıştır. Barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörülmüştür. Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan’ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade etmiştir."

Açıklamada, söz konusu istişarelerin çalışma usullerinin gelecek dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirileceği kaydedildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den yeni petrol keşfi! Müjde verildi
Ekonomi

Türkiye'den yeni petrol keşfi! Müjde verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol keşiflerine ilişkin çok önemli bir müjde daha verdi. TPAO'nun resmi sosyal medya hesabından yapıl..
Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...
Ekonomi

Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...

Dünya rezervinin yarısının Türkiye'de bulunduğu pomza madeni, inşaattan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda kullanılıyor.
İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı
Teknoloji

İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı

Somali'nin ilk Bayraktar TB2 İHA sevkiyatını aldığı iddia edildi. Türk İHA'larının ilk etapta istihbarat faaliyetleri için kullanıldığı, hen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay