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Gündem Türkiye'den İsveç'e tepki: Kimse bizi kandırmaya çalışmasın
Gündem

Türkiye'den İsveç'e tepki: Kimse bizi kandırmaya çalışmasın

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te terör örgütü PKK'nın çirkin gösterisinin üzerini örtmeye çalışan İsveç'e Türkiye'den sert bir tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 20:18:00 - 2023-01-17 20:21:19

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te düzenlenen skandal PKK gösterisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Savcılığın 'soruşturmaya gerek yok kararı' son derece absürt. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bu nefret ve ırkçılık içeren bir eylemdir. Uluslararası hukuka göre suçtur. İsveç bu kelime oyunları ile bizi kandırdığını sanıyorsa kendini aldatır" ifadelerini kullandı.

İsveçte skandal gösteri

Savcılığın soruşturmaya gerek yok kararı son derece absürt. Hepimiz hukukun üstünlüğünü biliyoruz. Bu gösteriyi kimler yapıyor, teröristler. İsveç'in ahitnameye göre bunlarla mücadele sözü var mı var. İkincisi ifade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu gösteri ırkçılık içeriyor mu evet, nefret suçu içeriyor mu evet. Bu iki suç İsveç'te serbest mi bize bunun cevabını versinler. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bu nefret ve ırkçılık içeren bir eylemdir. Uluslararası hukuka göre suçtur. İsveç bu kelime oyunları ile bizi kandırdığını sanıyorsa kendini aldatır.

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