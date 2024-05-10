Türkiye’den, İsrail’e yönelik kritik hamle! Şimdi bütün seçenekler masada

İsrail'e yönelik artan uluslararası baskılara paralel olarak Türkiye, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına karşı çeşitli diplomatik ve ekonomik yaptırımları devreye soktu. Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki proaktif tutumu ve Müslüman ülkelere yaptığı çağrılar, bölgedeki diğer ülkelerle koordineli hareket etme potansiyelini güçlendiriyor. Ayrıca, Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdığı dava ile ilgili olarak müdahil olma seçeneğini kullanarak İsrail'e karşı baskıyı artırma yollarını araştırıyor. Türkiye’nin hamlelerini köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı Turgay Yerlikaya, yazısında şunları kaydediyor:

“7 Ekim’den bu yana tedrici biçimde artan İsrail şiddetine yönelik Batılı devletlerin koşulsuz desteği üzerine çok konuşuldu. Biz de bu sayfalarda bu desteğin askeri, finansal ve medyatik bağlamına ilişkin farklı dönemlerde yazılar kaleme aldık. Son günlerde İsrail’e yönelik artan uluslararası baskı ve Türkiye gibi devletlerin de ticari ambargo seçeneklerini devreye sokması, çözüm alınması noktasındaki umutları artırdı. Son olarak ateşkesin kabul edildiği bilgisi ile şiddetin bir süreliğine de olsa duracağı ve yeni çözüm yolları üzerine müzakere edileceği ilan edildi. Fakat Netanyahu ve savaş kabinesinin savaşı sürdürme noktasındaki kararlı tutumu, Refah üzerinden yeni bir dalga yarattı ve Gazze’deki dramı bir üst seviyeye taşıdı.

Bu süre içerisinde boykot ve ticari ambargonun yanı sıra diplomatik ağlar üzerinden de İsrail’e yönelik bütün enstrümanları kullanan Türkiye’nin çabası bölge ülkelerinin benzer girişimleri söz konusu olduğunda bir karşılık üretecektir. Bu nedenle Türkiye’nin, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatındaki tutumu ve Müslüman ülkelere yönelik çağrısı anlamlı. Diğer yandan Türkiye, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanına taşıdığı dava ile ilgili müdahil olma seçeneğini devreye sokmakta ve İsrail’i kararından vazgeçirecek bütün seçeneklerini masada tutmaktadır. (…)”



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