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Dünya Türkiye'den İsrail'e sert tepki
Dünya

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:17:00 -
Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine ilişkin, "İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Bu eylemin koronavirüs salgınının sürdüğü bir ortamda yapılmasının, durumun vahametini daha da artırdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'da yılbaşından bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıktığı, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir." denildi.

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