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Gündem

Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:37:00 -
Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı, "Halihazırda ölü doğmuş ve geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplamalar yapmaya çalışan BAE, Filistin'in iradesini görmezden geliyor. ." ifadeyi kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail-BAE ilişkilerinin tam anlamıyla normalleşmesini öngören ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ortak bildirgeye Filistin halkı ve yönetiminin gösterdiği güçlü ve ortak tepkinin, haklıydı.

Açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğünde geliştirdiği ve 2002 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın desteklediği Arap Barış Planı'nı ortadan kaldırma çabalarının son derece endişe verici olduğu belirtildi.

Filistin davasını destekleyen üçlü deklarasyonun sunulmasında güvenilirlik olmadığı kaydedildi ve şu ifadeler yapıldı:

"Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinde gizli hesaplamalar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini görmezden geliyor. BAE liderliği, Filistin halkının ve yönetiminin rızasına karşı Filistin adına İsrail ve Filistin için hayati önem taşıyan konularda tavizler vermek.Filistin davasına kendi dar çıkarları için ihanet ederken, BAE'nin bunu Filistin için bir fedakarlık olarak sunmaya çalışan ikiyüzlü davranışını unutmayacak ve asla olmayacak bölge halklarının vicdanını bağışlayın. "

BAE ve İsrail arasında normalizasyon anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabında "Bugün büyük bir gelişme. Görkemli dostumuz İsrail ile BAE arasında tarihi bir barış anlaşması" dedi. ifadeleri kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından Trump'ın gönderisinden alıntı yaparak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmeyi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, İsrail ve BAE'nin ilişkilerin kurulması için "ortak bir yol haritası" belirlemeye karar verdikleri ve iki ülke yetkililerinin önümüzdeki haftalarda bir araya gelip imzalayacakları belirtildi farklı alanlarda ikili anlaşmalar.

BAE, 1979'da Mısır ve 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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