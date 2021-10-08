Türkiye’den İran’a “TIR” misillemesi

MÜNÜBE YILMAZ

Bir süredir Azerbaycan’a yönelik sert ve tahrik edici açıklamalar yapan İran’a Ankara’dan misilleme geldi. Türkiye, Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ zaferinin ardından ateşle oynayan İran'la olan tüm sınır kapılarını kapatarak bu ülkeden gelen tır ve kamyonların girişine izin vermeyeceğini açıkladı.

İran ile Türkiye Ticareti Geliştirme Derneği Başkanı Özkan Alas, yaptığı açıklamada "Tahran'ın benzer kararına karşılık İran'a açılan tüm sınır kapıları, İran'dan gelen TIR ve kamyonlara kapatılmıştır" dedi. Kararın, Türk TIR ve kamyonlarının İran'a giriş yasağına tepki olarak geldiğini belirten Alas, İran-Azerbaycan sınırındaki gerginliğin, İran’la ticaret hareketliliğini tamamen durdurduğunu da sözlerine ekledi.