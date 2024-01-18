  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den İran ve Pakistan'a çağrı
Gündem

Türkiye'den İran ve Pakistan'a çağrı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 13:12:00 -
Türkiye'den İran ve Pakistan'a çağrı

Dışişleri Bakanlığından "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı İran-Pakistan arasındaki gerilimle ilgili bir yazılı açıklama yayınladı. Bakanlığının değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; "Irak’taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran’ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah (18 Ocak) Pakistan’ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sorunların, BM Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesini temenni ediyoruz.

Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan’a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır"

Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!
Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mezhepçi İran, Pakistan’daki Sünnilere füze fırlattı!

Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan İran'ı vuracak!
Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan İran'ı vuracak!

Gündem

Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan İran'ı vuracak!

Saldırının ardından Pakistan'dan İran açıklaması!
Saldırının ardından Pakistan'dan İran açıklaması!

Dünya

Saldırının ardından Pakistan'dan İran açıklaması!

Dünya şokta! Kimse beklemiyordu... Pakistan'dan İran'a askeri saldırı
Dünya şokta! Kimse beklemiyordu... Pakistan'dan İran'a askeri saldırı

Dünya

Dünya şokta! Kimse beklemiyordu... Pakistan'dan İran'a askeri saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23